Manifestantes pidieron cancelar las Fiestas del Pitic y usar dinero para arreglar las calles; este lunes van a Palacio

HERMOSILLO, Sonora.-Un grupo de personas bloqueó el bulevar Jesús García Morales y Colegio Militar por cerca de dos horas, la petición principal fue que no hubiera más baches en Hermosillo.



En un inicio fueron cerca de 20 personas las que con una cuerda bloquearon ambos carriles de la carretera que conduce al aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira García y a Bahía de Kino, alrededor de las 15:45 horas, porque esperaban que el presidente Andrés Manuel López Obrador los atendiera.

El presidente de México venía de Bavispe después de una reunión con la familia LeBarón y el vuelo lo iba a tomar en el aeropuerto de Hermosillo.



Al lugar de inmediato llegaron elementos de la Policía Municipal, personal del Ayuntamiento de Hermosillo y Jorge Taddei Bringas, delegado de Programas Sociales del Gobierno Federal quienes dialogaron con las personas.



"Estamos exigiendo una atención inmediata al bacheo, no vamos a esperar a mañana, no vamos a esperar que ellos se reúnan, los queremos hoy ahí, queremos que se dé cuenta el presidente", apuntó Berenice Gastelum, una de las manifestantes.



Las personas acusaron a la alcaldesa Célida López de haberlos llamarlos ignorantes; el grupo de ciudadanos continuó con la solicitud de cancelar las Fiestas del Pitic para que ese dinero lo inviertan en bacheo.



Todo las calles de Hermosillo están para el arrastre, ahí está esa, no hay que nombrar muchas calles, podemos empezar por aquí y si nos vamos a la siguiente calle está igual", dijo otro de los inconformes.



Los manifestantes señalaron que se pusieron de acuerdo a través de las redes sociales para bloquear la avenida de manera intermitente, lo que afectó la circulación vehicular.



Cerca de las 17:40 horas personal del ayuntamiento de Hermosillo de Asuntos Políticos logró un acuerdo con los inconformes, los cuales se habían triplicado en número, y se retiraron. Sin embargo, el grupo de personas acordó manifestarse mañana a las 9:00 horas en Palacio Municipal.