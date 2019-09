Maleza es el escondite de los delincuentes en Jerez del Valle

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos y padres de familia del Jardín de Niños Dolores Cortéz de Ishida, de la colonia Jerez del Valle, solicitaron a las autoridades la limpieza de maleza y basura de un arroyo por donde cruzan a diario los menores.



Se trata de la calle Pedro F. Bracamontes, entre Carlos Balderrama e Ignacio Soto, al Norponiente de la ciudad, donde se encuentra un arroyo que se ha convertido en el basurero personal de algunos ciudadanos, además de escondite de delincuentes.



"Sí queremos que nos ayuden como en otras ocasiones, porque la verdad sí tratamos de cuidarlo, principalmente por los niños, pero con las lluvias creció el zacate y se trajo basura el agua, pero tratamos de que esté limpio.



"En este año yo creo que no han venido a limpiar", expresó Violeta Hernández, una de las reportantes, "pero espero que vengan, porque Dios guarde salga una víbora o un animal que pique a los niños, qué miedo".



ESCONDITE DE MALANDROS



Una de las residentes cercanas comentó que el arroyo sirve para que los delincuentes se escondan al momento en que los anda buscando la Policía.



Esa situación tiene enfadados a los vecinos porque siempre hay personas en el lugar "como si estuvieran al acecho".



"Sí, parece que te están cazando y muchos niños pasan por aquí para ir al kínder y, aunque los llevan sus mamás, pues sí es incómodo encontrarte con gente ahí dentro.



"Yo paso seguido y nunca me han hecho daño, la verdad, pero los niños sí corren peligro, además huele muy feo, tiran hasta animales muertos. Creo que si uno es pobre, no significa que seamos cochinos, hay que ponernos las pilas", agregó Carmen Soto.



Los reportantes solicitaron apoyo del Ayuntamiento para la limpieza inmediata de la zona, ya que si se esperan a que la temporada de lluvias se termine, el camino quedará intransitable y la cantidad de maleza aumentará al doble.