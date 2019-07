"Mala imagen de la colonia la hacemos los vecinos"

HERMOSILLO, Sonora.- "La mala imagen de la colonia la hacemos los mismos vecinos", expresaron los residentes de la colonia Villa Verde, al denunciar la basura y escombro que permanece en el camellón central del bulevar San Miguel; es el principal de la zona.



Algunos habitantes de la colonia ubicada al Norte de Hermosillo, comentaron que conforme pasan los años la imagen del lugar se deteriora, ya que muchos de los vecinos abandonaron sus casas y otros empezaron a llegar.



"Es que son personas a las que no les ha costado tener la casa, porque invadieron y pues no la están pagando, por eso no les interesa si su colonia se ve fea o no. Yo creo que la mala imagen la hacemos nosotros mismos", comentó Luis Carlos Baldenegro.



Desde hace más de 10 años vive en la colonia y el cambio ha sido muy notorio, explicó, ya que muchos de los mismos ciudadanos acuden al lugar a arrojar basura y escombro que sacan de las casas cuando limpian para invadirlas.



LIMPIAN... Y OTRA VEZ



Miguel Sánchez Márquez, propietario de un pequeño comercio en la zona, resaltó que a los dueños de negocios les afecta que el bulevar esté infestado de basura, incluídos muebles viejos, ramas secas y hasta llantas, ya que de alguna manera pudiera ahuyentar a los clientes, pero es difícil luchar contra la corriente.



"En mi caso pues sí me afecta bastante, pero no lo podemos controlar, ya que en las noches es cuando constantemente vienen las personas y echan hasta material de construcción, porque así amanece y eso nos afecta a todos, no nomás a los negocios.



"Ya han limpiado y todo", dijo, "pero a los días vuelve a estar igual y cuando no es allá en la esquina, es en el camellón o en las casas solas… el caso es que donde sea la gente tira basura y eso está mal".



LA HAN DEJADO "CAER"



El vecino indicó que desde el año 2005 llegó a vivir a Villa Verde y año con año a la colonia la han "dejado caer" los mismos habitantes, ya que cree que si cada quien cuidara el frente de sus hogares y no ensuciara los bulevares, la situación sería otra.



Los denunciantes exhortaron a la comunidad a cuidar el entorno en que viven y a las autoridades a que los apoyen con la limpieza.