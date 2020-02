Maestros podrían cerrar Cobach Villa de Seris y Reforma el próximo lunes

HERMOSILLO, Sonora.- Maestros sindicalizados del Colegio de Bachilleres podrían cerrar los planteles Villa de Seris y Reforma el próximo lunes, por diferentes violaciones al contrato colectivo de trabajo, sobre todo ante una posible falta de quincena el día de mañana.

“El Secretario Particular del director de Cobach, Víctor Mario Gamiño, nos dijo que no había dinero y ya la quincena pasada quedaron pendientes unos trabajadores, fueron mínimos, pero la idea es que no suceda esto”, mencionó el Secretaría General del Sindicato, Eleazar Herrera Araujo.

Continuó: “Además desde el 2019 no hemos recibido el pago por evaluación ninguno de los maestros que realizaron la evaluación federal K1 hace dos años, ni tampoco nos han dado uniformes, lo cual también venía en el contrato”.

El docente indicó que su prioridad no es afectar a los alumnos o padres de familia, por lo que sólo cerrarán los planteles más grandes en Hermosillo si no cae el depósito mañana antes de más cinco de la tarde.