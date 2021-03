Maestro organiza rifa para comprar dispositivos a sus alumnos

HERMOSILLO.- Preocupado por que sus alumnos queden rezagados ante la educación a distancia o pierdan el ciclo escolar el profesor Nicolás Millanes Briceño optó por realizar una rifa de 40 mil pesos para recaudar recursos y poder adquirir dispositivos móviles para los estudiantes que no cuentan con estos equipos.

“Empezando febrero me di cuenta que un 40% de los alumnos no estaban cumpliendo con las tareas, estudiantes que eran regulares no mandaban los trabajos”, relató.

Empecé a investigar y me di cuenta que no se conectaban porque no tenían la forma, no tenían Internet o un dispositivo, debido a la pandemia sus padres se habían quedado sin trabajo, otros estaban ganando menos o tenían medio sueldo”, explicó el docente.

MAESTRO DE HISTORIA

El maestro imparte clases de Historia a 10 grupos del tercer año de la Secundaria Técnica Estatal número 17, ubicada en la colonia Paseo de Pedregal, es docente en ese plantel desde el 2014 y desde hace 25 años ha sido profesor en diversos planteles de educación secundaria.

“En febrero creé la página Sorteos Con Causa Profe Niko para dar a conocer la rifa de 40 mil pesos, para recaudar recursos y poder adquirir dispositivos móviles que tengan WhatsApp y correo electrónico para los estudiantes”, agregó.

“Me han comprado personas jubiladas y ex alumnos que quieren apoyar”, manifestó Millanes Briceño.

YA VENDIÓ EL 40%

Su meta es apoyar a los estudiantes con aparatos móviles, pero para ello necesita vender la mayoría de los boletos, los cuales lleva vendidos un 40% garantizando la entrega de los premios pero falta la ganancia para comprar los aparatos.

“Yo quiero que mis alumnos no deserten de la escuela, que tengan conocimientos, que estén listos para el examen Ceneval para acudir a la preparatoria, que sea un generación preparada”, afirmó.

El profesor Nicolás Millanes Briceño imparte la materia de Historia a nivel secundaria.

FOTO: ANAHÍ VELÁSQUEZ

PRESORTEO

“Por eso invito a la comunidad a que me apoyen para cambiar el destino escolar de muchos alumnos, el presorteo es el 30 de marzo por 15 mil pesos, y en el sorteo principal por 25 mil pesos el 30 de abril”, expresó el “Profe Niko”.

Para apoyar puede marcar al 66-21-80-52-57 o visitar en Facebook la fanpage Sorteos Con Causa “Profe Niko”.

¿PUEDE APOYAR?

Hay varias formas de ponerse en contacto por el profesor Nicolás Millanes Briceño.