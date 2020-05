Madrugan hermosillenses por la cerveza

Ni los rayos del Sol ni la creciente escalada de casos de Covid-19 frenó a los hermosillenses para comprar cerveza en tiendas de la ciudad, a tal grado que algunos llegaron antes de que saliera el Sol, con tal de ser los primeros en poder comprar la bebida.

El viernes las autoridades anunciaron que las tiendas de autoservicio y supermercados podrían acudir a las agencias a surtirse de cerveza.

Armando es uno de los clientes que llegó temprano a la tienda: A las seis de la mañana, junto a otros vecinos.

“Nos fuimos temprano para ser de los primeros, pero ya otros estaban aquí, nos pusimos de acuerdo una noche antes cuando dijeron que iban a vender cerveza.

Nos vinimos temprano al super porque dijeron que aquí venderían y porque no vaya a ser que se acabe, mejor compramos un 24 cada quien y así nos queda para el domingo (hoy)”, contó.

En algunas tiendas de autoservicio empezaron a dar boletos, aunque entregaron entre 20 y 25 solamente.

José López decidió ir para ver “si pegaba chicle”, y sí.

“Iba a hacer un retiro a un cajero y cuando me di cuenta que salía gente con cerveza pero no se veía fila, fui a esa tienda y resultó que no había casi nadie y sí había cerveza; aproveché para comprarme un 24, sin hacer fila y sin asolearme”, relató.

Y RUMBO A SAN PEDRO...

Además de las largas filas para comprar esta bebida como en anteriores fines de semana también hubo una situación similar, pero de automóviles cuyos conductores viajaban a pueblos del Río Sonora.

En el entronque de la Carretera Internacional con la que va rumbo a San Pedro El Saucito los carros avanzaban a baja velocidad.

Más adelante la Policía Municipal instaló un filtro para dejar pasar sólo a quienes realizarían actividades esenciales o son residentes de la zona.