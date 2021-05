Madre pide donadores de sangre para su pequeño hospitalizado por padecer Covid

HERMOSILLO.-Con bastante angustia, Paola Posada pide donadores de sangre para su hijo de 9 años José Alan Molina, quien debido al Covid se encuentra hospitalizado y entubado en el Hospital San José de Hermosillo.

José Alan está en terapia intensiva porque tuvo Covid, y debido a que él es un niño con discapacidad la enfermedad lo afectó mucho", explicó Paola.

"Por lo mismo de la intubación, todos los tratamientos y secuelas del virus, ahorita trae muy baja la hemoglobina y requirió ser transfundido de emergencia", añadió.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El hospital le pidió a Paola que lleve un donador para poder reponer la unidad que se le colocó a su hijo, debido a la alta demanda de unidades que hay actualmente.

José Alan Molina.

Lo complicado, señaló, es que la sangre de su pequeño es B+, siendo sumamente difícil conseguir personas con el mismo tipo sanguíneo que él.

"Si es difícil normalmente conseguir un donador, con un tipo de sangre no tan común mucho más", destacó Posada.

"Los doctores me dijeron que la sangre tenía que ser B+, porque es la sangre del niño, pero si no puedo conseguir mi otra opción es la O+, por eso a las personas que tienen cualquiera de los dos tipos, me ayuden", solicitó.

En este momento el niño ya no es positivo a Covid-19 y fue permitido que sus padres ingresaran a verlo, esto le dio mucha esperanza a Paola de que pronto va a recuperarse, expresó, y podrá volver a casa con ellos.

Para donar, las personas interesadas podrán acudir a partir de las 7:00 horas, al Banco de Sangre del Hospital San José, con el nombre José Alan Molina PosadaPara mayores informes pueden comunicarse al 6621495748.