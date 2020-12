Madre de Emily asegura que su hija fue manipulada

HERMOSILLO.- Para Rosa Isela Castillo, madre desesperada que busca a su hija de 17 años de edad, alguien manipula a Delia Emily y le está dando recursos para que se pueda trasladar, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene indicios de que la menor regresó a Estados Unidos.

Emily no hace las cosas sola, a Emily le depositaron dinero, una persona mayor, una persona adulta que la quiere, yo siento que Emily está involucrada en cosas que realmente no las quiere hacer, pero ahora quizás no puede salir de ahí o a la mejor la tienen amenazada”, indicó.