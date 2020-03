Machaca es la consentida de los sonorenses

HERMOSILLO, Sonora.- La carne machaca se mantiene como uno de los alimentos preferidos en la mesa de los sonorenses, a pesar de que el precio por kilo puede llegar a costar 800 pesos, aseguró Guadalupe Cerecer Yocupicio.

La trabajadora explicó que tienen cerca de 10 años de vender este rico producto que ha sido degustado en muchas ocasiones en su local, en la colonia Cuauhtémoc, incluso hasta en otros lugares como Canadá y Dubai.

El proceso de la elaboración de la machaca que manejan en la marca Duarte es el artesanal, la carne se pone a secar con sal al aire libre dentro de una malla y en dos días ya está lista para proceder a machacarla.

"Depende mucho del clima, en los calores del verano en un día se puede secar la carne, la tiendes en la mañana y para la tarde queda bien, en invierno o cuando hay mucha humedad sí tarda, puede ser hasta dos días", indicó la mujer de 47 años.

A diferencia de los tiempos de los abuelos, dijo, ya no se muele en el metate sino que la carne se tritura de manera muy fina con una máquina.

Guadalupe Cerecer afirmó que elaboran sus productos 100% con carne de res, aunque sabe que en otros tiempos la carne de burro se utilizaba para hacer machaca y le platican que quienes llegaron a probarla era deliciosa.

"Dicen que era muy buena porque el burro es muy limpio, el burro no come cualquier cosa, se alimenta de puro granito, de pura hierbita, bebe agua limpia, entonces al ver la limpieza del animal me imaginó que esa carne sirve para hacerse machaca", apuntó.

La machaca además es muy versátil y rendidora, igual puede cocinarse con ella el desayuno, comida o cena, y se puede preparar la tradicional cazuela, un caldo con verduras.