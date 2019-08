Luz Acosta exige premio

Después de más de dos años de ser nombrada oficialmente como medallista olímpica en Londres 2012, la ex pesista sonorense Luz Mercedes Acosta aún no recibe el premio económico, y hace un llamado a que se resuelva su situación.



Fue en mayo de 2017 cuando la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas notificó a Acosta Valdez que sería acreedora de la presea de bronce en esa disciplina, tras hacerse oficial que tres de las competidoras que quedaron en las primeras cuatro posiciones fueron descalificadas por dar positivo a una prueba antidopaje.



Ahora, tras nueve meses de tener en sus manos la medalla de tercer lugar, la sonorense declaró que no ha tenido un acercamiento por parte de las autoridades correspondientes para recibir el premio al que, asegura, tiene derecho.



"Puse algo como que estoy preocupada, ¿qué está pasando?, todos los atletas en su momento han recibido su premio económico. ¿Por qué mi medalla vale menos que el resto de las demás medallas?. O sea mi pecado fue haber jugado limpio.



"Después del reconocimiento que se hizo público ya no recibí ninguna respuesta. Luego hable con gente de Conade; pero todos dijeron que no me correspondía nada, me correspondía mi beca vitalicia, pero que no tenía derecho a ningún premio", detalló.



Su ex colega pesista, Damaris Aguirre, vivió una similar situación a la de la sonorense; nueve años después de Beijing 2008 recibió su medalla olímpica, y ella sí recibió el premio económico decretado.