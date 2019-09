Luis Mendoza quiere un rol protagónico

HERMOSILLO, Sonora.- El ex ligamayorista Luis Mendoza lo tiene claro, para la 2019-2020 quiere formar parte de la rotación abridora de Naranjeros de Hermosillo y por eso reportó desde los primeros días sa la práctica.



El veracruzano, quien desde hace varias semanas se está poniendo a tono en el Estadio Sonora para la próxima temporada, no ocultó sus ganas de tener un rol protagónico con el cuadro hermosillense.



"Como siempre, trataré de ser abridor, de ocupar un lugar en la rotación, tratar de tirar innings como el año pasado, que creo que quedé como líder de entradas lanzadas en el equipo, y por supuesto bajar la efectividad que creo que es muy importante", declaró.



Mendoza, quien por cuestión de lesiones y baja de juego no pudo afianzarse en le beisbol de verano (solo cinco juegos con Leones de Yucatán), afirmó que se puso a trabajar desde temprano para poder estar a tope.



"Descansé un mes, a lo mucho, después de que llegué de verano y de ahí me puse a tratar de estar activo, pero tratar de descansar el brazo, empecé a tirar como hace mes y medio, pero ahorita sí siento el cambio físicamente, con el brazo al 100%", aseguró.



Para el ex jugador de Reales de Kansas City y Rangers de Texas, los encuentros que sostendrán en Estados Unidos servirán de mucho, en su particular caso, para recuperar el ritmo de juego.