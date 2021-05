Luis Javier lucha contra una cardiopatía; necesita donadores de sangre y plaquetas para operación

HERMOSILLO, Sonora.- Con solo un año y 10 meses de edad, Luis Javier Soufflé de la Cruz tiene que luchar todos los días con una cardiopatía compleja que no lo deja correr, reírse o jugar de forma normal debido a la falta de aire, por eso, su mamá pide el apoyo de la ciudadanía para operarlo.

"Ya en estos momentos esta todo el proceso en curso en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que lo operen, pero requerimos 8 donadores de sangre A- y O-, así como 2 de plaquetas", explicó Selene Berenice de la Cruz.

"Para nosotros es muy importante que lo operen, porque la cardióloga nos pide que no corra, que no se enferme, que nos se ría muy fuerte, y me gustaría que a sus dos años pudiese jugar normal, que tuviera una infancia como la de otros niños", comentó ilusionada.

El diagnóstico de Luis Javier fue detectado durante sus primeros días de nacimiento como un soplo en el corazón, junto a una estenosis en la válvula pulmonar.

Aunque no había seguridad que requiriera operación, mediante el pequeño crecía, su cuerpo empezó a dar señas de falta de oxígeno, lo que hizo visible la necesidad de una intervención quirúrgica.

"Cuando nació (Luis Javier) el pediatra nos dijo que tenía un ruidito extraño en el corazón y nos recomendó que lo viera cardiología para descartar que fuera algo serio", contó la joven madre.

"Ese mismo día nos atendió la doctora Anahí Camacho, ella le hizo un tamiz cardiológico junto a un eco cardiograma y detectó que el niño tenía un soplo y una estenosis, y que lo más probable era que el niño tuviera que llegar a operación", dijo.

Después de eso, por más de un año Luis Javier tuvo que tomar diuréticos para que su corazón pudiese trabajar correctamente y su vida transcurriera con la mayor normalidad posible.

Lamentablemente, con el paso del tiempo Selene empezó a ver cómo los labios del niño comenzaron a ponerse morados cada vez que hacía un mínimo esfuerzo, por lo cual decidieron volver a valorarlo.

"Ahora en enero mi niño a tener problemas de oxigenación, se le ponían los labios morados y la cardióloga nos confirmó que efectivamente, ya va a ocupar operación", expuso.

"Como tenemos Imss, empezamos a hacer todos los trámites por ese medio, después le hicimos algunos estudios y ya solo estamos juntando la sangre para que se pueda operar", destacó.

Selene dijo agradecer con todo su corazón a todas aquellas personas que decidan apoyar a su hijo, ya que no solo donarían sangre para el pequeño, sino una oportunidad de que él creciera feliz, junto a su familia.

¿Cómo puedo apoyar a Luis Javier?

Si tienen sangre tipo A- u O-, puedes acudir a donar al Banco de Sangre que se encuentra en el Hospital HGZ2 del IMSS, ubicado en la calle Benito Juárez de Hermosillo, o en el Banco de Sangre del Umae en Obregón, con el nombre del pequeño: Luis Javier Soufflé de la Cruz.

Cualquier información o duda al respecto, comunicarse al 662 316 1591.