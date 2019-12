Luis Fernando pudo respirar sin ayuda de aparatos

“Sentí que me quitaban una tonelada de la espalda”, expresó la madre del joven Luis Fernando al notar que su hijo pudo respirar sin ayuda de aparatos y ahora espera los primeros injertos de piel.

Beatriz Pérez, quien acompaña a su hijo desde la semana pasada en el Hospital Shriners, en Sacramento, California, comentó que su hijo ya muestra un gran avance y está muy contenta.

Me siento super feliz, sentí que me quitaban una tonelada de la espalda, él ya se quería levantar, pero todavía tiene varias mangueras, está muy bien, sirven mucho las oraciones", comentó Betty.

El joven que resultó con quemaduras de segundo y tercer grado tras la explosión de un transformador el 27 de noviembre, probaría por primera vez algo de líquido, pues había sido alimentado vía intravenosa.

"Me dijo que tenía hambre, pero no se le puede dar de lleno, le iban a dar líquido para que le caiga algo al estómago no le pueden dar de lleno, pero ya probó tantita agua", dijo su mamá.

En esta semana se espera que el joven de 16 años reciba los primeros injertos de piel en pierna y brazos y probablemente en el rostro.

En los mismos hechos resultó lesionada la joven Claritza, de 15 años de edad, quien primero fue trasladada al Hospital Infantil del Estado con quemaduras en el 40% de su cuerpo; ella es atendida también en el Hospital Shriners, en Sacramento, California.