Luis Enrique gusta de plantar árboles

HERMOSILLO, Sonora.- Hace 19 años, Luis Enrique recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó una discapacidad física de por vida; y aunque desde entonces tiene que usar dos muletas para apoyarse y caminar, se mantiene fuerte y motivado para seguir trabajando.



Quedarse en su casa no es una opción saludable, precisó Luis Enrique Amparano, cuyos amigos lo invitan a trabajar para que no pase todo el día acostado o en el encierro, ni se aburra solo.



"Las uso (muletas) porque tuve un accidente, una descarga eléctrica cuando andaba trabajando; pero eso no me impide salir, me enfado más en la casa, ellos (amigos) me traer porque estar encerrado me enferma más", puntualizó.



El señor, quien al preguntarle su edad se sonrojó y mejor la omitió, enfatizó que le gusta mucho plantar árboles, motivo que lo llevó a participar en una actividad de reforestación que realizó ayer una empresa privada.



"Me gusta mucho plantar, por eso aquí andamos, todo se puede (hacer), las muletas no me lo impiden", subrayó, mientras sentado sobre la tierra hacía un hueco con una pala en uno de los camellones del bulevar Ignacio Salazar.



DE LOS MÁS APLICADOS



Juan Pablo Armenta, de la empresa privada que llevó a cabo la reforestación, destacó que Luis Enrique es uno de los trabajadores que más se esfuerzan y cumplen con su labor.



"Es el que más rinde, ahorita ya lleva varios árboles, entre lantanas, verbenas, arbusto Texas, yucca roja, mezquites, palo verde y una variedad de agaves que trajimos para plantar", describió.



El joven empresario añadió que para que los esfuerzos de Luis Enrique y sus compañeros perduren, buscaron especies que se adaptan al clima de Hermosillo: Consumen menos agua, favorecen la polinización y son amigables con el entorno.