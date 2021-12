Luis Diego Morales, de Hermosillo, "se lleva la nota" en el Teletón

HERMOSILLO, Sonora.- El pequeño Luis Diego Morales, de Hermosillo, que nació con parálisis cerebral, dio “la nota” en el Teletón al contar su día a día que está lleno de emociones y muestra sus intensas ganas de vivir.

Pedro Morales, papá de Luis Diego, explicó que fue a los 7 meses de edad cuando se dieron cuenta que el niño no se movía como los de su tamaño.

“Parálisis cerebral que le provoca no caminar, no saltar, no correr, no hablar, Dios no te suelta de la mano y el CRIT ha sido muy importante”, explicó el papá.

Luis Diego llegó al CRIT y aprendió a contar, "no le para la boca", dicen sus papás

Empezaron a ir a terapia de lenguaje en CRIT, pronto aprendió a contar los números y ahora “no le para la boca”, incluso tiene un canal de Youtube que se llama “La nota con Luis Diego”.

“La nota con Luis Diego es un canal de noticias, primero Dios me trajo aquí en la panza, luego cuando salí yo estaba chillando y luego pasó la risa y me volví grande y luego hice tantas cosas a los 6 años o a los 5 años que claramente no tengo ni idea, y creo que fue un poco alocado”, comentó el niño y arrancó las risas de los conductores de Televisa.

Luis Diego tiene el talento de divertirse en cualquier circunstancia, y también hacer que los demás se alegren. Un ejemplo fue que al cursar el preescolar jugó con otros infantes que lo empujaron en su silla de ruedas mientras ellos corrían.

La buena vibra que siente Luis Diego, explicó, también las lleva a las terapias que realiza en el CRIT. Aquí se divierte al pintar y al cantar de Sonora, una tierra a la que dice quiere mucho.

Así fueron las operaciones de Luis Diego

Mirna Arvayo, mamá del niño, relató que a su hijo le hicieron una operación en la cadera derecha, y cuando lo iban a meter al quirófano, solicitó una anestesia “espacial” para soñar del espacio.

Me duermo y no siento nada de dolor y también quiero ir a la Luna, también quiero viajar en un planeta, quiero seguir explorando el planeta”, mencionó.

El buen ánimo de Luis Diego es grande, aunque las terapias le son dolorosas, suelta un pequeño gemido y la terapeuta le pide que mejor cuente. Al regresar las partes del cuerpo a una posición más cómoda el infante suele decir, “perfecto no me dolió tanto”.

Luis Diego tiene un canal de YT.

“Diego disfruta la vida: Nuestra última nota hoy en ‘La nota con Diego’ es una reflexión, yo Diego disfruto la vida, la disfruto con mis papás a mi lado y la disfruto conociendo a la gente y haciendo amigos, disfruto la playa, disfruto jugar”.

“Disfruto conocer sobre el espacio, disfruto los juegos de mesa, en pocas palabras disfruto de todo lo que la vida me ofrece, todas estas aventuras las disfruto”, dijo Luis Diego.

Después el niño fue entrevistado por Galilea Montijo, promovió su canal de Youtube, conoció a los integrantes de “Me Caigo de Risa” y le mandó un mensaje a la cantante María de León y fue que de grande se iba a casar con ella.