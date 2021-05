Luis Ángel Carlin necesita donadores de sangre

HERMOSILLO.- Familiares del periodista Luis Ángel Carlin Flores solicitan el apoyo de la ciudadanía, con donadores de sangre y plaquetas, para que pueda continuar su tratamiento.

Su esposa, Grecia Pamela Valencia Moreno, explicó que el pasado fin de semana, Carlin Flores comenzó a presentar molestias debido a varios padecimientos crónicos, como diabetes y várices esofágicas.

Al ser hospitalizado por el dolor, adquirió una infección que le causó un absceso necrótico y un choque séptico.

El doctor nos dijo que está muy delicado, muy grave, no nos dicen si se va a aliviar o no”, dijo preocupada su esposa.

“Yo no lo veo desde el martes, porque tenemos una bebé y he tenido que cuidarla, pero sí he hablado con él y aunque está de buen ánimo, yo lo escucho muy preocupado”, agregó.

Debido a las constantes transfusiones que ha requerido para su tratamiento, la familia tiene que juntar la cantidad de 7 donadores de plaquetas y 2 de sangre lo más rápido posible.

Pamela solicitó que la apoyen, acudiendo a donar al Banco de Sangre del Hospital del Seguro Social 2, ubicado sobre la calle Benito Juárez.

Ante cualquier duda al respecto, invitó a que se comuniquen con ella al teléfono 66-23-99-50-73, para obtener todos los datos necesarios para el proceso.