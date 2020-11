Luis Alejandro no ha podido seguir clases

HERMOSILLO.- Para no perder el ciclo escolar Luis Alejandro necesita de un celular o tableta, pues desde hace cuatro semanas no ha podido realizar tareas ni estar pendiente de las clases debido a la falta de un dispositivo electrónico.

Luis cursa el primer año de secundaria, pero desde hace un mes no ha podido seguir las clases en línea, el celular de su mamá tiene muchas fallas, no cuentan con Internet y es difícil seguir el ritmo a nueve materias en esas condiciones.

NECESITA INFORMACIÓN

Sugey Domínguez Urbalejo, madre de Luis, mencionó que decidió dar de baja a su hijo porque se había atrasado en sus clases, pero no ha podido concretarlo porque ha acudido varias veces a la secundaria y no encuentra a nadie quien pueda orientarla.

“Me dijeron que los lunes hay gente, pero he ido en tres ocasiones y no hay nadie. Es muy difícil que lleve así las clases porque mi celular se apaga, no se pueden descargar unas aplicaciones y archivos y es la única forma que pusieron para las clases”, indicó.

Su otra hija cursa el cuarto grado y no ha tenido problemas pues la comunicación con la maestra ha sido por WhatsApp, pero en el caso de Luis son nueve maestros con formas diferentes de llevar las clases.

Los archivos que envían algunos maestros tienen que transcribirlos en hojas blancas, pues no hay un lugar cercano donde imprimir.

La secundaria 74, en Puerta Real, donde está inscrito Luis, está a media hora a pie de su casa, ubicada en la colonia Humberto Gutiérrez.

NO QUIERE DEJAR LA ESCUELA

Luis no quiere dejar los estudios, pues no quiere atrasarse, por lo que espera la ayuda de las personas para conseguir un celular o tablet.

Sí quiero regresar, para seguir estudiando”, dijo Luis, “el celular se apaga, tenemos que ponerle saldo y batallamos”.

¿PUEDE APOYARLOS?

Si desea apoyarlos puede comunicarse al teléfono:

662 409 9390