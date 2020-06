Lucía solicita apoyo para transplante de médula ósea

HERMOSILLO, Sonora.- Un trasplante de médula ósea y tratamientos contra un tumor en el cuello que rodea una vena que está ligada al corazón, ocupa Lucía Sabori y realiza varias actividades para poder ayudarse.

Lucía es madre de un niño y hace un par de días el diagnóstico que le dio su doctor fue devastador, ocupa medicamentos y tratamientos que no se encuentran en los hospitales de salud pública.

“Llevó dos tipos de quimioterapias que son las que cubre el gobierno y son las que me están dando, pero ya no me están sirviendo, me dijo la doctora que ya lo que siga yo lo tengo que pagar, pero pues sale caro”, manifestó.

Fue el pasado lunes cuando la especialista del Hospital General le informó de la situación que se enfrentaba. Ahora con el apoyo de la comunidad hará algunas rifas para poder ayudarse, sabe que no será suficiente para juntar los poco más de 2 millones de pesos que necesita y planea vender su vivienda.

La doctora me recomendó darme una quimioterapia que sale en 200 mil pesos y aparte de eso un trasplante de médula que es lo que sale como en 2 millones”, señaló.

Lucía tiene un tumor en el cuello que no puede operarse porque rodea una vena que depende del corazón y tráquea, la única opción es una quimioterapia con esquema de ESHAP. Después ocupará el trasplante de médula.

Entre los artículos que rifa se encuentran cosméticos, televisiones, vende de paes y su hogar. Si usted desea colaborar puede enviar un Whats App al 6624706378 o bien puede visitar su página de Facebook “Lucía Sabori” cualquier ayuda se le agradecerá.