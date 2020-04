Luchadores sonorenses batallan ante la falta de ingresos por la contingencia

La albañilería, el comercio y otras actividades han sido el refugio laboral de algunos miembros de la comunidad de luchadores de Hermosillo, quienes vieron suspendidas las funciones de lucha libre que los ayudaban a salir adelante.



Los eventos en los que la gente iría a verlos a lanzarse desde las cuerdas y pelear en medio del cuadrilátero con llaves y lances espectaculares tuvieron que postergarse sin fecha definida, pero los gastos no paran.



Para La Muerte, el vender máscaras y camisetas ha sido la salida más cercana a la que ha podido acudir, aunque reconoce que para él no ha sido tan complicado pues tenía unos ahorros que ha tenido que usar poco a poco.



“Uno ahí va haciendo sus ahorritos y ahorita de esos estamos viviendo, pero pues se van acabando y no sé, vamos a hacer venta de algunos artículos, camisetas, máscaras, a ver, de algo tenemos que vivir”, destacó.



Los meses de marzo y abril serían de mucho trabajo para el enmascarado, pero con la contingencia sanitaria, esas fechas están en veremos, pues no solamente suspenderse, sino cancelarse de manera definitiva.



“Tenía algunas fechas en marzo y abril, para acá para el Norte, en Tijuana, Ciudad Juárez, Coahuila y se suspendieron, están parados y no sabemos ni siquiera si se van a reponer para cuando todo esto pare”, destacó.



Una situación similar vive el Vaquerito Salvaje, quien no solamente se quedó sin lo que genera luchando, sino que también se privó de los ingresos que le daba el ser maestro de lucha en el gimnasio Juan Francisco Estrada de Hermosillo.



“Yo también entreno lucha libre, grecorromana y olímpica y también estamos parados, no tenemos un sueldo y nos basamos a los alumnos y no estamos percibiendo nada. Mi otra profesión es la peluquería y de ahí subsistimos”, destacó.



Para Drakkar no ha sido menos complicado, y aunque siempre ha visto este deporte como un extra, sí le hace falta el dinero que le llega, para ayudarse en sus otros oficios como la albañilería.



“Yo trabajo la albañilería y la fábrica de máscaras, soy músico y en todo nos afectó, y en la lucha no es mucho lo que gana uno, pero sí son ayudas y sí nos afectó, porque teníamos tres compromisos que ya se cancelaron, y claro que sí afecta”, comentó.