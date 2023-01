Los más buscados en enero: Nutriólogos

HERMOSILLO, Sonora.- Nutriólogos pueden tener entre un 30% a 50% más de afluencia en sus consultas, en enero y febrero, por quienes desean iniciar un nuevo estilo de vida, o que ya tienen un cuadro médico que atender, afirmaron las nutriólogas clínicas, Iris Delgado Arellanes y Paula Reyes Millán.

“Los motivos son variados”, continuó, “hay personas que solamente quieren bajar de peso para algún evento, o porque tienen algún compromiso en cierta fecha del año, aquellos que quieren mejorar su estado de salud, o lo más triste, cuando ya tienen un tema de salud de por medio, que los pone en riesgo”.

Y aunque la mayoría inicia motivado, muchos abandonan sus metas los primeros meses del proceso.

“Lo que le pido a mis pacientes es que sean realistas con sus tiempos, con sus ánimos, y sobre todo con sus metas; no quieran bajar quince kilos en una semana, porque no va a suceder, esto requiere de paciencia también”, dijo Reyes Millán.

Las especialistas recomendaron a quienes desean acudir con un nutriólogo, o cambiar su alimentación, hacerlo con metas cortas en mente, para que puedan avanzar paso a paso.

Lo que veo normalmente en las consultas de inicio de año es que todos entran muy motivados, pero a la hora de comenzar sienten que el plan alimenticio no era lo que esperaban, o que no bajaron a la velocidad que querían, o no tienen tiempo para seguirlo, agregó.