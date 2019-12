Los episodios más resaltantes del deporte mundial en 2019

El 2019 está por terminar y como es habitual, en estas fechas recordamos los eventos, episodios y personalidades del mundo de los deportes más resaltantes del año. Seguramente recordarás algunos de ellos y coincidirás con nosotros que son instantes que se deben apreciar de por vida. ¿Preparados para comenzar? Entonces, no perdamos más tiempo.

Episodios célebres que no olvidaremos

Para facilitar un poco más el repaso de estos eventos hemos creado un listado que enumera los episodios deportivos más destacados del presente año:

• El increíble evento de la National Football League

Como ya es costumbre, el Super Bowl es uno de esos eventos que acaparan todas las atenciones, y el celebrado el pasado 3 de febrero no fue la excepción. Fue un partido de pocos puntos pero que despertó un sinfín de emociones para los fanáticos de los Patriots de Nueva Inglaterra quienes salieron victoriosos en el encuentro.

• Una encumbrada perfecta del Liverpool

El pasado 7 de mayo ocurriría lo que nadie esperaba, salvo para los seguidores del Liverpool. El encuentro de la oncena inglesa frente al Barcelona del temido Lionel Messi fue un partido de infarto que cerraba la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones. Mientras todos ya daban como ganadores al equipo azulgrana, Liverpool sorprendió con una fantástica remontada dejando el marcador en un histórico 4-0. Sin duda, un momento casi imposible de olvidar.

Una encumbrada genial que puso a todos a temblar y que sin objeciones marcó la historia, todos pudieron disfrutar este desenlace en Betway mientras ganaban las apuestas online, definitivamente un año cargado de emociones y diversión desde tu Smartphone.

• Su majestad de la NBA: Toronto

Los Raptors de Toronto se llevaron el trofeo, Larry O’Brien lejos de Estados Unidos y para muchos esto fue una gran hazaña. Kawhi Leonard y Kyle Lowry fueron los principales encargados de concretar dicho acontecimiento.



Leonard fue nombrado el Jugador Más Valioso de la final gracias a su promedio de 28,6 puntos y 8,8 rebotes logrados. Cabe destacar que luego de esta final celebrada el 13 de junio pasado, los Raptors se convirtieron en el primer equipo canadiense en ganar un título de la NBA.



• Brasil, laureado con el título de campeón de la Copa América

Brasil conquistó el 7 de julio su novena Copa América venciendo a Perú 3-1 en la final celebrada en el estadio Maracaná. Pero según la opinión de los críticos, Brasil no tuvo el brillo de años anteriores, lo que sí supo ser fue un buen anfitrión y con las actuaciones destacadas de Dani Alves, Everton y Gabriel Jesús, logró un triunfo inigualable en el continente americano.



• Djokovic vs Federer en la final de Wimbledon

En esta oportunidad, la final de Wimbledon se convirtió en otro acontecimiento que causó gran sorpresa, pues para todos es normal ver al suizo Roger Federer ganar campeonato tras campeonato en el tenis, no obstante esta vez no fue así ya que tuvo una piedra en el camino: el serbio Novak Djokovic.

Para este no fue nada intimidante la presencia de Federer en la cancha, con mucha inteligencia y astucia supo mantener el empate, para luego superar al suizo quien estuvo a nada de alcanzar su novena corona de Wimbledon.

Este partido entre titanes del deporte de la raqueta fue uno de los más esperados por los apasionados de la disciplina quienes no resistieron la tentación de preparar y cerrar sus apuestas en Betway para disfrutar el triunfo de su tenista predilecto en tiempo real y con la mejor experiencia gráfica.

Finalmente, las escenas comenzaron a recorrer el mundo con un Roger Federer un tanto desmotivado mientras que su rival lucía más feliz que nunca con la victoria conseguida y su quinta corona del torneo en las manos. Obviamente muchos de los jugadores de Betway salieron triunfantes y con grandes recompensas al terminar el encuentro.

Estos son solo algunos de los episodios más resaltantes de 2019 que impregnaron nuestra memoria eternamente. Y tú, ¿agregarías algún otro evento?