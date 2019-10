HERMOSILLO, Sonora.- Alumnos y docentes del Cecyte Hermosillo Dos Alto Valle, así como vecinos de la colonia, solicitaron mayor seguridad en el sector, ya que aseguraron que cualquier persona que transite por algunas de las calles es víctima de robo o cualquier otro ilícito.



El plantel está localizado en las calles Sin Nombre y General José María Yáñez, de la colonia Alto Valle, al Norte de la ciudad, frente a un terreno baldío que es aprovechado por los delincuentes para esconderse entre la maleza y acechar a sus víctimas, según platicaron algunos alumnos.



“Pasa más en la tarde o en la noche, cuando está oscuro y a los del turno de la tarde los asaltan mucho. Yo creo que sí necesitamos más vigilancia de las patrullas, porque a veces se esconden en los árboles y muchos se cruzan por en medio (del baldío) para cortar camino”, expresó Fernanda.



Otros estudiantes destacaron que casi no se ven las patrullas en recorridos por la zona y los ladrones aprovechan para atracarlos, aunque no justamente frente a la escuela, sino en el trayecto a sus casas.



“Muchos vivimos lejos y tenemos que caminar y los cholos ya saben hasta dónde vamos o a veces te siguen y esperan a que estés solo para pedirte ‘dinero prestado’ y luego te quitan el celular o lo que traigas”, indicó Leonardo, otro de los estudiantes.



En redes sociales una madre de familia reportó que su hija, alumna de Cecyte Alto Valle, cuando se dirigía a la escuela fue abordada por un hombre que viajaba en una moto la jaloneó y la tocó.



CONFIRMA CASO



Luis Germán Duarte Ponce, director de Cecyte Alto Valle, confirmó que sí se presentó esa situación, la cual le informó la madre de la alumna y aunque ocurrió en el trayecto de su vivienda hacia la escuela, no enfrente a la institución, está consciente que sí falta seguridad a los alrededores.



“Vimos a la niña llorar, le preguntamos qué había pasado y la niña nos dijo que nada”, relató, “que su mamá iba a venir por ella, sino que unas horas después ya volvió con la mamá y ya nos comentaron lo que había pasado”.



Destacó que constantemente la institución solicita el apoyo de las autoridades.



Consideró que sí es necesario reforzar la presencia policiaca en las horas de entrada y salida en ambos turnos.