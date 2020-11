HERMOSILLO.- Las noches son heladas en la invasión Guayacán y esto hace que la familia de María Elena Pérez Gómez se ponga la ropa más abrigadora, porque las pocas cobijas que tienen no les quitan el frío.

“Aquí hace mucho frío en una camita duermo yo y los tres niños más chicos, en la otra mi hija la de 20 años, mi casa es de madera delgada y lonas y hay partes por donde entra el viento”, expresó.

María Elena es madre soltera y es el sostén económico de su familia, ella trabaja limpiando en casas 3 días a la semana para estar al pendiente de sus hijos, dos niños de 2 y 14 años, así como dos mujeres de 16 y 20 años.

Hemos pasado días muy difíciles, todo está muy caro, mi hija la mayor me ayuda pero ahorita la recortaron de su trabajo, ahorita me preocupa porque los chamacos no traen zapatos y ya empezamos a sentir el frío”, manifestó María Elena.