Los Gastélum Piri llevan a México en la piel

HERMOSILLO, Sonora.- Orgullosa de ser mexicana, la familia Gastélum Piri acude año con año a presenciar el desfile cívico-militar del 16 de Septiembre, ya que es importante que las nuevas generaciones aprendan los valores cívicos y la unión que genera entre ellos.



Como es tradición, desde hace más de 25 años, Patricia, su esposo Ramón, sus hijos y ahora sus nietos, no se pierden el desfile conmemorativo al inicio de la Independencia de México y ayer acudieron doce integrantes.



La madre de familia aseguró sentirte contenta de inculcar a sus hijos y nietos la importancia de saber de dónde vienen, quiénes son y, sobre todo, no olvidarlo nunca; además que el asistir a este tipo de eventos los une como familia y es lo más importante.



SIN CELULARES



"Primeramente los valores que tiene el desfile, debe de ser en familia y que vean la variedad de cosas que hay, por ejemplo, a las niñas les gusta mucho ver los caballos, los soldados, los trajes folclóricos, todo eso les encanta.



"Y pues que no se pierda la tradición y se siente uno a gusto, feliz, porque estamos unidos, sin celulares disfrutando del desfile", dijo Patricia Piri.



Desde las 07:00 horas, Patricia, su esposo Ramón, al igual que una decena de integrantes más llegaron con sus sillas para poder escoger un lugar dónde se pueda apreciar el acto militar y aprovechar para desayunar.



"Nos vinimos con todo, desde muy temprano, con nuestros frijolitos y agüita, y aquí desayunamos. Todos tienen que cooperar. Desde un día antes nos ponemos de acuerdo y cada quien trae algo.



"Nunca nos lo perdemos", resaltó Patricia, "si es posible, venimos a los dos desfiles, a este y al del 20 de Noviembre, porque así impuse a mis hijos desde chiquitos y así quiero que sigan".



Los Gastélum Piri indicaron que la tradición se ha transmitido de generación en generación, ya que muchos de sus familiares también asisten al desfile, pero se instalan en diversos puntos a lo largo del trayecto.