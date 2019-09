"Lorena" los pone en alerta

HERMOSILLO.- La llegada de la tormenta tropical "Lorena" a Hermosillo puso en alerta a los residentes de la invasión 10 de Mayo, localizada el Norponiente de la ciudad, ya que los aguaceros provocan que las fosas sépticas se llenen de agua y se presenten fugas.



Otros habitantes del lugar decidieron enviar a sus esposas e hijos con familiares y quedarse a cuidar sus pertenencias.



Martha Guadalupe Terán aseguró que en los siete años que tiene de vivir ahí, ya construyó tres fosas, porque las lluvias las han destruido con las inundaciones.



"Cuando llueve se llena de agua la fosa y se echa a perder, ya llevamos tres. Tenemos que hacer el baño otra vez porque cambiamos de fosa, por eso no podemos tener un baño en buen estado.



"Cuando se llena, pues se inunda el patio, y tenemos que esperar a que se seque y todo porque estamos en un hoyo. Lo que vamos a tener que hacer ahora es irnos de aquí, por lo del huracán", dijo.



La invasión está en las calles Profesora Francisca Maytorena Campillo y Carlos Cuéllar, a un costado de la colonia Unión de Ladrilleros, en un predio que supuestamente es propiedad del Ayuntamiento de Hermosillo y que aún no se ha regularizado.



"Mi esposo hace dos años se electrocutó porque los cables de la luz van enterrados y hemos dicho a los vecinos que de perdida los pongamos por arriba, pero no se mueven, no hacen ni por regularizar los terrenos, ojalá las autoridades nos ayuden", externó.



SE QUEDARÁN A CUIDAR CASA



Jefes de familia de la invasión 10 de mayo, permanecerán en sus hogares para cuidar sus casas, mientras que esposa e hijos se irán con familiares.



Melani Verónica Rodríguez Muñoz, de 28 años, reside en el segundo lote de la invasión desde hace tres años, donde las enredaderas crecen desproporcionadamente en la entrada de su hogar donde vive con sus 4 hijos y su pareja.



La vivienda construida en gran parte de cartón y madera comprimida es iluminada por medio de una toma eléctrica improvisada.



La madre de familia dijo conocer sobre "Lorena" por ello su esposo será quién cuide de su hogar.



"Él se queda aquí por si llega a pasar algo. Si se pone bien feo me arranco con mi mamá", comentó, "aquí vive cerquita mi mamá, ahí nos podríamos ir con ella".



La lona es uno de los materiales que más requiere la familia Rodríguez por la temporada de lluvia, ya que éste sirve como impermeable para la casa e impide que pase agua entre los bordes de su hogar o se deteriore.



Fernando Silva Moreno buscará permanecer en su casa para cuidar que las láminas que forman parte de las paredes y techos de su hogar no se vuelen con el viento.

"Por ejemplo si llega a venir el huracán, en la casa de enfrente es de la vecina y no está, podremos resguardarnos ahí pero en el caso de que no podamos, los llevaré con mis suegros a ellos. Yo me quedaré aquí cuidando mi casa".

"Cuidaré que no se vuelen las láminas, aun que sólo se meneen pero no se vuelen. Yo no protejo mi casa con algo más, sólo la lámina, pero quién sabe qué tan fuerte vengan los vientos", externó.

El padre de tres niños agregó que por esa calle donde vive el agua no corre y se estanca.

"El agua se encuna, no pasa ni pa’ allá ni pa’ca. Ahorita no está tan gacho como antes la calle porque entre todos le metimos una dopada de tierra y la desparramamos", explicó Fernando Silva Moreno.

La tierra que consideran los vecinos que aún le falta en la invasión 10 de Mayo creen que por las lluvias que se pronostican, prevén el posible estancamiento del agua y pueda presentarse un problema en potencia debido a que las tomas eléctricas se encuentran semienterradas en la tierra de la calle y en ocasiones es donde los niños juegan descalzos.