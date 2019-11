Lorena Ramírez corre a su manera

HERMOSILLO, Sonora.- Rompiendo paradigmas, estereotipos en el deporte y demostrando que lo que se trae en la sangre en muchas ocasiones es más que los entrenamientos profesionalizados, la corredora rarámuri Lorena Ramírez.

Lorena se encuentra en estos momentos en Hermosillo para competir en el Maratón Internacional de la ciudad, y aunque sus logros sean sorprendentes, a ella lo que más contenta la deja es poder tener cosas que en su infancia no tenía.

"Cuando era chica, cuando era niña sufrí mucho y no tenía con qué vestirme y deseaba tener ropa y un traje típico muy bonito y hasta el momento sí tengo lo que yo quería, ya lo conseguí", manifestó.

Es por ello y por la comodidad que representa para ella, que no necesita de ningún tipo de ropa o calzado especial para poder emprender carreras de 20, 50, incluso de hasta 100 kilómetros, sino que lo hace con la ropa típica de su región.

Me gusta correr con mi traje típico porque siempre he crecido con este traje, por eso me gusta correr con él", expresó la joven de apenas 24 años.