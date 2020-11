Lola la cocodrilo, un regalo muy peculiar

HERMOSILLO.- En medio de un hotel para perros un peculiar animal asoma su cabeza de entre un pequeño estanque de agua, con su gran sonrisa y sus patas cortas, Lola, una cocodrilo, llama la atención de los huéspedes.

Grecia Bernal, es estudiante de veterinaria y dueña de Lola desde hace cerca de tres años. Con sus conocimientos y los cuidados necesarios le brinda un espacio lo más similar posible a su entorno natural.

Lola es un cocodrilo moreleti, una especie mexicana que habita mayormente en las zonas de Quintana Roo y Chiapas, Grecia la recibió de regalo y aunque no lo esperaba, ha hecho lo necesario para que pueda adecuarse a este ambiente.

“Donde pasa la mayor parte del tiempo es en su pequeño estanque, tiene su cueva y un espacio de tierra y la luz es una lámpara de calor. No le gusta que la toquen, sólo lo hacemos en revisiones veterinarias, pero es muy inteligente y noble”, comentó.

Grecia y su hermana, quien es veterinaria, tienen la “Hacienda de los perros”, un hotel para perros y otros animales exóticos; su manada de mascotas consta de once perros y Lola.

Además entre los peculiares huéspedes llegan especies como gatos, tortugas, lémur, cerditos, iguanas y otros más, pero entre todos los animalitos la que llama más la atención es Lola.

“Le gusta que le rasquen el dorso, con ella lo he hecho con un cepillo de dientes, le gusta que le caiga el chorro de agua, le gusta hasta cierto punto y como ella quiere el contacto, sólo no ser levantada, lo hacemos sólo como revisión veterinaria”, mencionó Grecia.

La edad de Lola es de aproximadamente ocho años, esta especie llega a vivir hasta más de 60 años en cautiverio y medir hasta tres metros, actualmente mide menos de la mitad.

Lola puede llegar a vivir 60 años considero que voy a envejecer con ella y me encanta la idea y cada vez intento más tener un hábitat donde se sienta más a gusto y que no le haga falta nada, pero cada que me preguntan digo ‘no lo hagan’”, comentó Grecia Bernal