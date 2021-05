Logra sacar adelante a su familia con muebles hechos de tarimas

HERMOSILLO.- Daniel Tapia López desea poder darle lo mejor a su esposa e hijo, quienes son su inspiración para crear un negocio de muebles de madera, que elabora con tarimas y otros materiales reciclados.

“Yo empecé en diciembre a hacer pinos de Navidad con pallets de madera. Fue mi hermano quien me dijo que los hiciera, porque sabe que a mí siempre me ha gustado la carpintería, y lo intenté, fue así que empecé a venderlos primero a un amigo, él lo subió a sus redes y empecé a tener más pedidos”, contó sentado en su silla de ruedas.

“Esa temporada mandé dos pinos a Guadalajara, otros para Nogales, a Empalme y unos cactus que me mandó a hacer una señora aquí en Hermosillo, otros a Bahía de Kino y me empecé a emocionar porque me pedían muebles hasta de otras partes”, mencionó.

MEJORA SU ÁNIMO

Tapia contó que eso le hizo sentir muy bien personalmente, ya que de esa manera podía apoyar mejor a su esposa en el sustento del hogar, locual se le había complicado en los últimos años debido a un serio problema de úlceras varicosas.

Ya tengo cuatro años lidiando con esto”, relató, “todo empezó debido a un esguince que me tuvieron que operar, después de que pasó eso se me empezaron a desarrollar estas úlceras y todo fue empeorando, al punto de que ahorita no me funcionan bien las piernas”, expuso.

“Sufro de muchos dolores, antes me agarraban crisis en la noche nomás, pero ahorita hasta en el día y necesito medicamentos fuertes como parches de morfina, tramadol con paracetamol, gabapentina, alprazolam, son varios”, indicó.

Aún así aseguró que eso no es motivo para rendirse, por eso fue que empezó a hacer estos muebles, ya que para él, el poder estar con su familia, tener trabajo y alimento en la mesa, es suficiente para agradecer a la vida el poderse levantar cada día.

“Yo le hago la lucha por todas partes, me gusta mucho la carpintería”, agregó, “además de que agradezco mucho poder apoyar a mi esposa en todo lo que yo pueda para sacar a mi hijo adelante”.