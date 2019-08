Lo deja todo para recorrer tres países ¡a vuelta de rueda!

HERMOSILLO, Sonora.- A bordo de su bicicleta, Eduardo Magaña ha recorrido más de dos mil kilómetros por el País, en una travesía en la que rodará 16 mil kilómetros por México, Estados Unidos y Canadá.



Desde el pasado 23 de junio comenzó su camino desde la ciudad de Tlalnepantla, en el Estado de México y hace poco más de un mes se encuentra en Sonora como parte de su recorrido titulado "Historias de bicicleta".



Es periodista y ciclista de montaña, pero hace unos meses dejó su trabajo en un medio de comunicación para emprender esta aventura por Norteamérica.



"Soy periodista desde hace seis años, he trabajado con varios medios, al momento de buscar algo propio y poner mis propias ideas dentro de algo, nace 'Historias de bicicleta' para hacer en conjunto dos actividades que son mi pasión que es el ciclismo y el periodismo", dijo.



El oriundo de la Ciudad de México ha participado en distintos recorridos en bicicleta, pero nunca había hecho más de dos mil kilómetros.



"Salí de Tlalnepantla y estuve rodando por tres semanas, a la bici se le rompió una pieza y me quedé un mes en Navojoa, y desde hace una semana y media seguí y el fin de semana llegué a Hermosillo", comentó.



COSTEAR EL VIAJE



En su trayecto ha avanzado desde 80 y hasta 200 kilómetros diarios, en algunas partes se queda varios días a convivir con familias, conocer los lugares y trabajar, pues de alguna forma tiene que costear este viaje.



"Con mis ahorros, con patrocinios, busco marcas y ofrezco mi trabajo de manejo de creación de contenido de redes sociales, cargo conmigo mi oficina", agregó.



Su viaje está planificado detalladamente: En tres meses ideó los lugares que recorrerá, dónde comerá y el tiempo que estará, por lo que prevé terminar en marzo o abril de 2020.



HISTORIAS AL PAPEL



Todas sus vivencias las ha plasmado en papel, pues espera que al finalizar su camino pueda presentar su libro "Historias de bicicleta" para contar todo lo vivido durante los más de 16 mil kilómetros.



"Historias de bicicleta es eso, encontrar estas barreas físicas ideológicas que desgastan la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, es encontrar esos estereotipos y tratar de borrarlos de alguna forma a mi nivel, aportar un granito de arena con los que estoy hablando", recalcó.



"Han sido varios obstáculos, desde que se ponche la llanta, que se rompan piezas, el calor, al menos en el Norte es algo significativo", expuso, "los trailers, hay que estar con mucho cuidado, a veces el acotamiento no es muy ancho, inseguridad en ningún punto de este viaje me ha tocado".



"Salí de Grupo Imagen en marzo, era editor, simplemente opté por un nuevo estilo de vida", expresó, "hacer un proyecto propio donde tuviera la oportunidad de hacer el periodismo de la forma en que me gusta".