Lluvias dejan intransitable el bulevar Gaspar Luken

Intransitable está el bulevar Gaspar Luken desde las lluvias del año pasado, aseguraron algunos residentes aledaños y piden a la autoridad correspondiente que se haga responsable.

Situado al Norponiente de la ciudad, este bulevar lo utilizan residentes de colonias como Puerta Real, San Bosco, San Francisco, San Marcos, California Residencial, entre otras.

Los habitantes expresaron que la mayor afectación está al final del bulevar y piden a quien corresponda que repare la vialidad, ya que prácticamente la zona es nueva.

Tiene, cuando mucho, unos cuatro años que hicieron esta parte de la colonia y no se me hace justo que tengamos que pasar por este cochinero, cuando nos prometieron otra cosa. Jamás nos dijeron que pasaría esto, si no, la hubiera pensado en comprar para acá, la verdad.