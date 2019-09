Lluvia de verano trajo mucho ruido y poca agua

HERMOSILLO, Sonora.- Las ráfagas de viento de 80.50 kilómetros por hora y los 37.85 milímetros de precipitaciones que se registraron el pasado viernes, sólo dejaron apagones y semáforos descompuestos, informó la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC).



En un reporte de la UMPC, se indicó que hasta las 21:30 horas, el área del bulevar Morelos final fue donde se registraron las ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora, al igual que la mayor cantidad de precipitaciones, de casi 38 milímetros.



La zona de Hermosillo en donde menos llovió fue en la colonia Misión, al Norte de la ciudad, con 8.64 milímetros y vientos de 57.90 kilómetros por hora.



Se detalló que el Departamento de Bomberos de Hermosillo atendió seis reportes no considerados como graves por no haber personas lesionadas y dos de ellos por riesgo de derrumbe, dos más con problemas en los semáforos y un riesgo eléctrico; en el ejido La Peaña reportaron que no tenían servicio de luz.



CAÍDA DE PLAFÓN



Uno de los reportes atendidos por riesgo de derrumbe se presentó en la Clínica 37 del Seguro Social, localizada en las calles Pedro Moreno y Manuel Z. Cubillas, de la colonia Las Palmas, en donde personal del lugar informó que se había desprendido una parte del techo de plafón por la humedad.



Como consecuencia de esto, diez personas que se encontraban dentro de la clínica fueron evacuadas para evitar riesgos y no hubo personas lesionadas.



Durante las lluvias también se habilitaron los albergues temporales de bienestar social ubicados en los Centros Hábitat del Municipio, pero no fueron necesarios.