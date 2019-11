"Llueven" reportes de baches a Cidue

HERMOSILLO.- Un total de 30 nuevos reportes ha recibido la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) por las lluvias del pasado martes en la ciudad.

El titular de la dependencia, José Eufemio Carrillo Atondo, señaló que por medio de redes sociales y el número de Atención Ciudadana se recibieron estas nuevas notificaciones.

"Se generaron baches por la lluvia, pero no tenemos una escalada de baches importantes, son puntos localizados que nos ha reportado la comunidad, ya tenemos 30 reportes que se van a estar atendiendo", aseguró.

Los reportes han sido en diversos puntos de la ciudad, agregó el funcionario, algunos de ellos dentro de las colonias, mientras que otros en vialidades pero no representan mayor problema.

"Debido a las condiciones climáticas no vamos a salir a bachear", dijo, "ya que la planta no nos puede entregar material de carpeta caliente y no es práctico aplicarla en condiciones de humedad".

Manifestó que durante estos días de humedad trabajarán con la máquina Jetpachter en puntos críticos como el bulevar Mazón, Solidaridad, Progreso y Gaspar Luken.

Una vez que se tenga la producción de la carpeta asfáltica y las condiciones climáticas lo permitan se reanudará el programa de bacheo, puntualizó.

Apenas el martes el titular de la Cidue informó que se llevaba un 90% de avance en el programa emergente de bacheo que empezó el pasado 3 de septiembre.