Llueve y en Pedregal de la Villa les llueven aguas negras

HERMOSILLO, Sonora.- Observar el cielo nublado se ha vuelto una tortura para Reyes Francisco y su familia, pues su vivienda, localizada en la calle De las Amatistas, en la colonia Pedregal de la Villa, se inunda con aguas negras cada vez que llueve.



Reyes Francisco Velarde Quijada detalló que los problemas con el drenaje en su hogar comenzaron cuando se construyó el puente del bulevar Agustín de Vildósola y Periférico Sur.



"En febrero nos pasó lo mismo, pero nosotros estábamos en Obregón, porque me operaron; el viernes (pasado) que llovió otra vez nos volvimos a inundar y anduvimos limpiando.



"Y el problema es en el sistema de alcantarillas", explicó, "porque cuando hicieron el puente, las redujeron como a dos metros y antes medía lo que hay de una acera a la otra; entonces ahora cuando llueve se tapa el drenaje".



El jefe de familia explicó que vive con su esposa y dos personas más, quienes tienen que salirse del inmueble durante varios días debido al agua y los olores fétidos que perduran al menos una semana.



"Ya fuimos al módulo de Aguah que está cerca de la Central Camionera, queríamos hablar con el ingeniero para que viera el problema real que hay aquí, nada más que no estaba y la secretaria nos tomó nota", señaló.



Reyes Francisco también precisó que las inundaciones frecuentes dañan la economía familiar de manera considerable, pues los muebles se echan a perder y en ocasiones quedan tan penetrados a drenaje, que tienen que tirarlos.



"Lo que se necesita es hacer un trabajo bien hecho de ingeniería, porque si no, va a seguir el problema; ojalá nos hagan caso, porque todos los muebles se nos mojaron otra vez, en febrero ya nos habían inundado", aseveró.



Velarde Quijada añadió que las aguas negras no sólo ingresan a su hogar, sino también a dos ferreterías situadas en el bulevar Agustín de Vildósola y De las Amatistas, las cuales ha visto cerradas en los últimos días.