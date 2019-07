Llaman a tramitar la precartilla

HERMOSILLO, Sonora.- Para evitar filas de último momento, la coordinadora del trámite de cartilla militar hizo un llamado a jóvenes de la generación 2001 y remisos a aprovechar el periodo vacacional para realizar el trámite de la precartilla.



Abigayl Barceló Granillo detalló que durante el periodo vacacional atenderán de forma normal en horario de 08:00 a 14:00 horas en las oficinas ubicadas en la calle Nicolás Bravo entre Doctor Hoeffer y Doctor Paliza.



"El periodo de pre cartillas termina el 15 de octubre, pero los invitamos a aprovechar las vacaciones y no andar en el último momento, el periodo vacacional estará personal para atender", dijo.



Los requisitos para tramitar la precartilla son acudir a las oficinas con cuatro fotografías tamaño credencial, con papel mate, sin retoque ni sombra, con las orejas y frente libres y sin barba; además de comprobante de domicilio reciente y CURP.



También deberán llevar certificado de nivel escolar alcanzado, acta de nacimiento original, carta de no inscripción en caso de no haber nacido en Hermosillo y no haber realizado el trámite anteriormente.



Además se pide que sólo acuda al trámite el interesado en realizarlo, por cuestiones de espacio de las oficinas, resaltó Barceló Granillo.



Durante el año pasado se realizó el trámite de mil 693 cartillas y en lo que va de este año van más de 600, por lo que se espera la cifra supere la del año pasado.