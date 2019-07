Llaman a no arrojar basura a las calles

HERMOSILLO, Sonora.- Sanciones más severas y el manejo adecuado de los residuos, es lo que se debe de generar para evitar que los seres humanos sigan arrojando basura en las calles y sigan afectando a los animales, indicó Jesús Antonio Esquer, secretario del Colegio Sonorense de Ecólogos.



Luego de que a través de las redes sociales se difundiera una imagen en la que se observa a una paloma que tiene atorada un su cuello una tapa de plástico perteneciente a un vaso de café, la indignación de algunos hermosillenses no se hizo esperar.



El experto en el cuidado del medio ambiente comentó que, a pesar de que hay información sobre no tirar basura y cuidar el planeta, las personas actúan por "costumbre", pero la situación tendrá que cambiar.



"Primero hay que entender que estamos ante un cambio paradigma. El hecho de que antes teníamos algo en la mano, terminábamos el producto y simplemente lo soltábamos y muchos nos hemos quedado con ese paradigma de la costumbre.



"A pesar de que hay información, el querer disciplina implica un cambio de actitud y un cambio de actitud podría ser incómodo", dijo.



No hay que bajar la guardia y hay que mantener la difusión y la preocupación, agregó, pero también hay que poner en los temas de vigilancia y la sanción hacia las personas que arrojan basura en las calles sin la menor preocupación, además del uso de materiales que no son biodegradables.