Llaman a cuidar a niños y adultos mayores del calor

HERMOSILLO, Sonora.- Ni un minuto es recomendable dejar a niños, adultos mayores o mascotas arriba del vehículo encerrados, pues el desenlace puede ser fatal, recalcó Alberto Flores Chong.



El coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil destacó que cuando alguien hace una actividad, ya sea ir a un mandado, al supermercado u otra diligencia, hay que bajar del carro a todos, pues la temperatura dentro del vehículo puede llegar a más de 60°C.



"Por más que piensen que no se tardarán ni cinco minutos, no se debe quedar nadie arriba de los vehículos, hay que bajarse todos porque las temperaturas arriba de los vehículos pueden estar arriba de los 60°C, por lo que se puede llegar a convertirse en una situación letal.



"En muy poco tiempo se concentra el calor dentro del vehículo, por lo mismo puede provocar una deshidratación inmediata y provoca que haya un colapso entre los órganos del cuerpo, y genere la muerte", señaló.La exposición al Sol por más de 40 minutos continuos también es un factor de riesgo, detalló Flores Chong, por lo que hay que distribuir las actividades cuando el tiempo del clima esté mejor.



"Las recomendaciones principales son no exponerse por largos periodos al Sol, sobre todo de 10:00 a 17:00 horas, lapso más caluroso, y de mayor afectación por los rayos ultravioleta.