Llamadas, mensajes y visitas exprés, nuevas formas de convivencia

HERMOSILLO, Sonora.- La familia Robles está integrada por más de 80 personas entre bisabuelos, abuelos, hijos, nietos y bisnietos, y desde hace ya 34 años organizan “La Roblada”, que si bien alcanzaron a realizarla este año, aún está en “veremos” la del año que entra, ya que saben que la “nueva normalidad” habrá de transformar las formas de convivencia tal y como se conocen. De hecho, ya empezaron a transformarse.

Lilia Encinas Norzagaray, sicóloga clínica, señala que el confinamiento es difícil para todos, y en algún punto para aquellas familias que normalmente se reunían varias veces a la semana, las que tienen muchos integrantes, es en las que el confinamiento social afecta más.



“Entra el Covid, que es una circunstancia que nos agarra, que no respeta edad, sexo, que no respeta posición económica, estamos todos expuestos y nos meten una gran cantidad de estrés, claro que se multiplica. Cómo le vamos a hacer o habituar a esto, es diferente para cada quién.



“Para todos ha sido complicado, esas familias que se reunían casi a diario ahora tienen que estar alejadas y eso también puede generar estrés y tristeza; es importante de alguna manera estar en contacto por las diversas plataformas porque si esto es difícil para las personas más solitarias, las familias grandes lo están resintiendo más”, puntualiza.



ACTIVIDADES ADQUIRIDAS

Esta pandemia ha traído cosas positivas, ya que algunos han adquirido hábitos saludables o nuevos y que son buenos para la salud mental.



“Hacer jardinería, cocinar, aprovechar este tiempo para tirar lo que ya no use o lo que ya no sirve, es bueno; hay cosas que hacemos y a veces no sabemos que están hechas mal, por eso la sicoeducación es importante en este confinamiento.

“La sicoeducación tiene seis hábitos que en este momento son fundamentales para sobrellevar el confinamiento social: Comer saludablemente, beber agua suficiente, dormir bien, hacer algo placentero, hacer ejercicio y respirar correctamente.”, indica Encinas.



ES DIFÍCIL la distancia social



Rosa, es miembro de la familia Robles, y dice que ha sido muy difícil este confinamiento, principalmente porque están acostumbrados a visitarse seguido y reunirse varias veces a la semana.



“Esta reunión (Roblada) la empezaron mis abuelos más o menos en el año 85 partiendo la rosca de Reyes, era el pretexto para la primera reunión del año”, platica.



“Ahora sólo tenemos visitas super exprés con los papás, pero con todas las medidas higiénicas necesarias”.



DE LA MANO DE LA TECNOLOGÍA



En este tiempo de confinamiento la tecnología ha ayudado mucho la familia para comunicarse, ya que realizan viedollamadas y videoconferencias donde varios están presentes y así se saludan y se ponen al día.



Los integrantes de la familia Robles son muy unidos y para ellos la etapa de distanciamiento social ha sido difícil, así que se han adaptado para seguir en contacto y no extrañarse tanto unos a otros.DATOS...

El confinamiento puede tener grados de afectación en las personas.



A los niños puede causarles estrés, principalmente los que cursan primaria y secundaria.

Los adultos se afligen y resienten al escuchar noticias del Covid-19.



RECOMENDACIONES:

Realizar actividades con horarios establecidos.

Adquirir hábitos para la salud mental y el organismo como hacer ejercicio, leer libros, etc.

Juegos didácticos para determinada hora.

Hacer videollamadas a familiares.