Llama la Iglesia al diálogo y a la palabra

HERMOSILLO, Sonora.- Después de los hechos vandálicos realizados el sábado en una marcha feminista en la Ciudad de México, el arzobispo de Hermosillo manifestó que la violencia no es el medio para ser escuchadas por las autoridades.



Ruy Rendón Leal señaló que es necesario recurrir a otros medios como el diálogo y la palabra, así como la reflexión para que se pueda dar a conocer de mejor forma las exigencias.



“Cuando entra la violencia cualquier grupo humano que busca que su propuesta, su pensamiento se arraigue en la sociedad utilizando la violencia, no es el mejor medio o el mejor camino”, comentó.



El líder de la Iglesia Católica en la capital del Estado manifestó que cuando se hace daño a las propiedades de los demás, ese daño se revierte contra los mismos y por ello se debe recurrir a otro tipo de acciones.



“Una marcha pacífica, un estandarte, un discurso o una reflexión en un espacio apropiado sin duda son los mejores medios para que nuestra forma de pensar sea entendida o aceptada, pero la violencia para cualquier grupo humano, que busca posicionarse siempre estará fuera de lugar”, agregó.



El arzobispo Rendón Leal puntualizó que es necesario moderar las acciones al momento de exigir un derecho, ya que la violencia no es la respuesta a los problemas.