Llama a castigar a quienes lanzaron piedras y huevos a los camiones

Que haya un castigo ejemplar a quienes lanzaron piedras y huevos la noche de Halloween a las unidades del transporte urbano pidió Alfonso López Villa, de Vigilantes de Transporte.

Fueron 47 camiones que tuvieron abolladuras en la carrocería, vidrios rotos y hasta el momento no hay ningún detenido, indicó.

"Las denuncias se hicieron, les pregunté a las empresas operadoras y sí levantaron las denuncias, no hay justificación de que no haya detenidos porque siempre ponen de pretexto que no hay denuncia, y ahora sí hay denuncia", afirmó.

Además de los 47 camiones que tuvieron abolladuras o vidrios quebrados otras 35 unidades fueron atacadas con huevos.

Que paguen los daños, son daños a propiedad privada, a propiedad ajena, obviamente resarcir el daño y también un castigo, es lo que normalmente se debe de hacer", agregó, "la mayoría son menores de edad, pero todos tienen papás, tienen que pagar".

En anteriores noches de Halloween, agredían cerca de 25 camiones sólo con huevos, pero el pasado 31 de octubre se salió de control con el ataque con piedras.

"Esto ya sabíamos que iba a pasar, la autoridad sabía, nosotros los sabíamos, nosotros pedimos desde temprano que no los agredieran, pero los chamacos no hicieron caso, los papás menos, pero este año sí se salió totalmente de control", explicó.

Las colonias que destacaron por las agresiones fueron Arcoíris, Apache, Nuevo Hermosillo, Altares, Real del Carmen, Bachoco, López Portillo y Morelos y Villas del Sur.

Este tipo de acciones, comentó, que habla de una sociedad descompuesta y que hasta el momento no ha intervenido la autoridad.