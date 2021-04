Llama Salud a cumplir con protocolos sanitarios y respetar orden al acudir a aplicarse la vacuna

HERMOSILLO, Sonora.- El llamado a cumplir con todos los protocolos sanitarios, así como a respetar turno de vacunación contra Covid-19 por día y orden alfabético, realiza la Secretaría de Salud en Sonora para evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación, indicó Enrique Clausen Iberri.



El titular de la dependencia estatal recordó que este martes inicia la vacunación a adultos mayores de 60 años en Hermosillo con las 67 mil dosis que llegaron de AstraZeneca el pasado domingo, y en Huatabampo y Cajeme, con las 38 mil de Cansino.

Puntualizó que este martes inicia la vacunación en personas mayores de 75 años, el miércoles de 70 a 74 años, el jueves de 65 a 69 años y el viernes de 60 a 64 años; el orden alfabético consiste en que acudan los adultos mayores según su primera letra del apellido paterno: A-B a las 8:00 A.M, los de letra C a las 9:00 A.M, D-E-F a las 10:00 A.M, G-H a las 11:00 A.M, I-J-K-L a las 12:00 P.M.



Los que inicien con la letra M a la 1:00 P.M, N-O-P-Q a las 2:00 P.M, con R a las 3:00 P.M, S-T-U a las 4:00 P.M y V-W-X-Y-Z a las 5:00 P.M; cabe resaltar que los puestos estarán disponibles hasta las 8:00 P.M.

Para la vacunación en la capital sonorense, subrayó, se instalaron 32 puntos de vacunación: Cecytes Pueblitos, Habitat Solidaridad IV, Cecytes Alto Valle, Escuela Melchor Ocampo, Primaria General Pascual Pérez González, Secundaria Técnica Estatal #15, Cbtis 206.

Cecytes La Manga, Centro de Usos Múltiples (CUM), Jardín de Niños Nueva Creación California, Habitat Internacional, Escuela 6 de Abril, Cbtis 11, Cobach Reforma, Primaria Vicente Mora, Cbtis 132, Secundaria #5 José Vasconcelos, Habitat Café Combate, Cecytes Mariachi.

Cobach Norte, Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Habitat Los Olivos, Habitat Las Minitas, Primaria Vicente Guerrero, Centro AMAH Altares, Centro CAFV Las Lomas, Cobach Villa de Seris, Habitat Poblado Miguel Alemán, Centro CAPTS Bahía de Kino, Primaria Jesús García (San Pedro).

Además, recalcó, también se tienen dos puntos de vacunación por automóvil en Hermosillo a los cuales pueden acudir los adultos mayores con dificultades motrices, siempre y cuando acudan el día según su edad y la hora por orden alfabético.



El primer punto por automóvil de 8:00 A.M a 8:00 P.M es en el Estadio Sonora donde la entrada será por el bulevar Héctor Espino y el otro es en la Universidad de Sonora, el acceso será por el bulevar Navarrete.



Las personas que tengan problemas para salir de casa por su condición/edad o si están postradas en cama, dijo, la Secretaría de Bienestar habilitó un Centro de Atención Telefónica para agendar la brigada domiciliaria de vacunación en los siguientes números: 66-23-68-55-76, 66-22-76-87-19, 66-24-61-44-48, 66-23-54-41-84, 66-23-99-95-55, 6625480484, 6621676729, 6621008047, 6624118382 y 6624446899.



Recalcó que el proceso se da conforme al Plan Nacional de Vacunación y en coordinación con autoridades del IMSS, Salud Sonora, Sedena y Bienestar, donde éste último es quien coordina los puntos de vacunación.