Listos para inmunizarse contra Covid-19, pero otros no se han inscrito

HERMOSILLO.- Los abuelitos de Hermosillo están atentos a la vacuna que será aplicada a partir de hoy, sin embargo no todos se han inscrito para recibir su dosis, y otros, aunque fueron inscritos desconocen el lugar y la hora en que les será aplicado el biológico contra el Covid-19.

Don Luis Acuña, de 70 años de edad, vecino de Pueblitos, está deseoso de recibir la vacuna que lo proteja del Covid-19, pero no tiene ni idea de que debe estar inscrito para recibir su dosis, su esperanza está en que la vacuna la apliquen al público en general como una jornada normal de vacunación.

“A mí me han vacunado ahí en el parque (andador del Mercado Municipal), otras veces, ¿sabe cuándo será otra vez ahí en el parque?”, pregunta ante su desconocimiento.

“No, pues no estoy inscrito, no sabía pues”, expresa don Luis, cuando se le explica que para recibir la primera dosis debe estar registrado.

Los adultos mayores de 60 años que sí están orientados sobre el trámite a realizar para recibir la vacuna, coinciden que es muy buena noticia para ellos porque es una protección que necesitaban, dijo Martha Margarita Valencia, de 64 años, vecina de la colonia Palo Verde.

No sé dónde me toca, pero uno de mis hijos me va a llevar; la otra (hija) me dijo, pero, ay no, dije, la otra vez vacunaron a alguien y le pusieron pura agua, no, ¿qué me va a tocar a mí entonces?, ¿que me echen líquido?, le dije a mi hija: ‘Ay mi ama, siempre sale con sus cosas’, me dijo”, contó Martha Margarita.