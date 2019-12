¿Limpia de clóset? Lleve prendas al Banco de Ropa

HERMOSILLO, Sonora.- Para apoyar a las personas en situación vulnerable, el Banco de Ropa acude a las invasiones de dos a tres veces por semana para llevar ropa y zapatos para quienes más lo necesitan.

Sonia Álvarez Amaya, presidenta de la institución indicó que durante estas fechas es la temporada alta, ya que por día llegan al lugar alrededor de 90 personas, de las cuales 25 son migrantes o personas en situación de calle.

"Al Banco llegan a diario de 20 a 25 personas sin hogar o migrantes solicitando apoyo, la mayoría de estas personas son hombres por lo que más necesitamos son prendas para ellos", comentó.

Pantalones de tallas chicas y zapatos de varón, así como de niños son las principales necesidades del Banco de Ropa, destacó Álvarez Amaya aunque también se aceptan donaciones de prendas y zapatos para mujeres y niñas.

"También necesitamos cobijas, no tenemos y casi no nos han llegado en esta temporada, por lo que pedimos el apoyo de la comunidad para que nos done ropa de hombre y niño, así como cobíjas", dijo,

La directiva manifestó que algunas de las invasiones visitadas han sido la Guayacán y Laura Alicia Frías, entre otras, a cuyos habitantes se les otorgan algunos cambios para que puedan pasar el invierno.

"Hemos apoyado también al Cereso, así como varias instituciones de adultos mayores, de rehabilitación, apoyamos a los servicios sociales que se publican en internet y también a quienes pierden todo en los incendios", agregó.

Las personas que deseen llevar su donativo, ya que de momento no cuentan con la posibilidad de recoger a domicilio, pueden acudir a sus instalaciones, ubicadas en avenida Álvaro Obregón número 28, esquina con Mariano Abasolo, en la colonia Centro o pueden comunicarse al teléfono 212-03-33.