Liga de Desarrollo para Cimarrones

HERMOSILLO, Sonora.- El Ascenso MX será una liga de desarrollo Sub 23 a partir del próximo torneo, y Cimarrones de Sonora pudiera tener un plantel ciertamente distinto a lo que fue el pasado Clausura 2020.



Según la página oficial del circuito de plata, la escuadra sonorense disputó el pasado semestre con 29 jugadores registrados en el plantel, de los cuales sólo 15 cumplirían el requisito principal: La edad para ser elegibles en el nuevo formato de la categoría. Los catorce restantes no entrarían en ese rango.



Los planteles de los equipos que participen en la próxima Liga de Desarrollo estarían conformados en su mayoría por jugadores que no sobrepasen los 23 años de edad. Sin hacer oficial los pormenores, el resto sería complementado por elementos nacionales que no cumplan con ese principal requisito, junto a un cupo limitado de extranjeros.



De los 15 futbolistas con posible elegibilidad para el nuevo campeonato, sólo cuatro tienen contrato vigente con la escuadra sonorense: Axel Villegas, Alexis Coronado, Juan Machado y Jesús “Keshu” López.



Entre esos cuatro acumulan un total de 463 minutos en cancha, siendo Villegas el de mayor participación, con dos partidos como titular; en cuanto a duración, Machado cuenta con 158 minutos de actividad.



Dentro de los otros once que terminan contrato con el club ‘cornudo’ destacan: Jonathan Martínez, Pablo Gómez, Darío Medina y Jonathan Vega, este último como el de mayor participación, con siete partidos en el once inicial.



En contraparte, los catorce elementos que sobrepasan el límite de edad y que como propiedad de Cimarrones mantienen contrato son: Gabino Espinoza, Miguel Vallejo, Luis Oropeza y Raí Villa.



Dejando fuera a jugadores que alinearon de manera habitual en el once inicial del equipo en el último certamen, como Gerardo Moreno, Jesús Saavedra, Óscar Sánchez, Víctor Guajardo y Jahir Barraza.



Ante este formato venidero en el Ascenso MX, todo el plantel de la filial de Liga Premier de Segunda División cumpliría con el principal requisito, así como el de la Tercera División; podrían ser tomados en cuenta para el próximo campeonato.