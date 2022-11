Leticia Teresita Varela presenta el libro “Voz Sonora en el Desierto”

Una recopilación de 60 años de trabajo y estudio han sido plasmadas en el libro “Voz Sonora” en el Desierto, una obra escrita por Leticia Teresita Varela Ruiz que tiene como principal labor el ayudar a las personas a combinar la neurociencia cognitiva y las artes para optimizar el potencial del ser humano.

La consultora Tomatiss y también alumna de la profesora Emiliana de Zubeldía inició la elaboración de este libro durante la pandemia y culminó hace dos meses.

“El método de estudio actual no te enseña lo que se está describiendo recientemente, está todavía rezagado en el pasado y no se enfoca en lo que no cambia que es la esencia del ser humano, las necesidades humanas y el potencial de este y esto es lo que debemos sacar adelante”, resaltó.

Para la escritora, la música y el arte fue parte fundamental de su formación y para encontrarse a sí misma, mencionó, actualmente los niños, niñas y jóvenes no han tenido esa formación, la cual para el modelo educativo actual es prescindible.

Originalmente mi libro iba dirigido a padres de familia y personal educativo, ya sea maestros frente a aula, directores o gente que tenga alguna relación en la educación pero me di cuenta que es para todos porque todos tenemos una forma de vida y de comunicarnos con los demás que va sirviendo a las nuevas generación, de un modelo de aceptar o rechazar”, agregó.

Varela Ruiz manifestó que todas las personas pueden ser un modelo a aceptar o rechazar y desde aquella perspectiva todos pueden ser educadores para los demás si se tiene una forma de vivir constructiva.

“El modelo Tomatiss se basa en las funciones del oído, ya que es integrador del sistema sensorial y el coordinador del movimiento del cuerpo y el aprendizaje, además de regular y percibir los sonidos que se reciben y el cerebro necesita energía eléctrica para funcionar y un 90% de lo que necesita para funcionar viene del oído”, explicó.

La autora enfatizó la importancia de la conexión del oído y el cerebro, así como la neurociencia sobre las relaciones de todo el cuerpo con el cerebro y que implicación tiene el funcionamiento de cada parte del cuerpo.