Elecciones Hermosillo 2021: Les urge a los corruptos regresar para saquear Hermosillo, señala Célida López

HERMOSILLO, Sonora.- Ante vecinas y vecinos de la colonia Las Peredas, Célida López Cárdenas, candidata por la alcaldía de Hermosillo, instó a que este 6 de junio salgan a votar por Morena y que “no se dejen engañar” por los candidatos del Prian.

Pidió a los presentes que le den la oportunidad de “seguir luchando para continuar trabajando todos los días, dando la pelea, enfrentando a la corrupción y logrando sacar adelante a Hermosillo”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Estoy comprometida para seguir luchando por Hermosillo”, puntualizó.

A mí me han visto en la tierra, “ bacheando, limpiando, juntando basura. A mí me han visto pelear por ustedes, cancelando concesiones que nos han estado robando. No tuvieron piedad para dejarnos sin camiones recolectores de basura, sin patrullas, ni grúas, ni dompes, ni retroexcavadoras, ni minimontacargas. No nos dejaron nada”, enfatizó la candidata de Morena.

López Cárdenas resaltó que bajo los principios que ha pedido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de no adquirir más deuda ni subir más impuestos, afirmó que en estos dos años con ochos meses, no se subió ni un solo peso a los recibos del agua ni del predial para no afectar la economía de los hermosillenses.