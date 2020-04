“Les pido a la gente que se cuide”, aconseja bajista del grupo Yndio

Que la gente se cuide porque el coronavirus es real y que por favor se queden en casa es la recomendación de Audomaro Pérez Jiménez, bajista del grupo Yndio, quien es el primer caso de Covid-19 que se presentó en Sonora.

“Es verdad todo esto, hay mucha información, que estén en casa, a ver ojalá que pase pronto esto”, expresa vía telefónica desde el hogar donde se recupera, y está en estricto aislamiento, luego de haber permanecido internado en el Hospital General del Estado.

Desde el pasado miércoles, día en que salió del hospital, está en una recámara con baño y una ventana que le permite ver hacia la calle y disfrutar de la luz del Sol. Ahí espera una llamada muy importante para él: Los resultados de sus últimos exámenes médicos.

Aquí estoy en la casa de mi hermana, el viernes vinieron otra vez a hacer la prueba, me dijeron que el sábado posiblemente me iban a dar el resultado, pero no me hablaron, que tal vez el lunes tampoco, el martes tampoco y estoy esperando eso nada más que me den el resultado, que me hablen”, dice.

AISLAMIENTO ESTRICTO

Aunque vivió momentos difíciles cuando sintió que no podía respirar, afortunadamente recibió el diagnóstico a tiempo y ahora está mucho mejor, por ello puede relatar con claridad cómo fue que le dieron el diagnóstico.

“Fui con un doctor me dijo que tenía un cuadro de neumonía y me recetó pastillas, pero no me recetó antibióticos ni nada de eso, sino que para antes de eso se habló al 911.

“Allá en el Issste llegaron los del 911 y me dijeron que había salido positivo de la prueba que me hicieron y de ahí me mandaron al hospital (Hospital General del Estado) porque ahí no había espacio, ahí me internaron y ahí estuve”, cuenta.

El día que llegó al hospital recuerda que le pusieron una mascarilla de oxígeno con la cual duró algunos días; a los días fue enviado a su hogar.

Su esposa con quien no tiene contacto físico le cocina todos los días: Afuera de la puerta de su habitación le coloca en una mesa el plato de comida que él recoge después.

¡MUY ACTIVO!

Para no aburrirse en el aislamiento Audomaro ha adoptado una disciplina diaria que le ayuda a mantenerse en buena condición física y relajado.

Estuve en el hospital ocho días, ya ni me acuerdo la verdad cuando llegué a la casa, pero me siento bien. Aquí hago ejercicio, hoy caminé aquí en el cuarto 40 minutos; veo tele, escucho música”, dice.

Audomaro, bajista del grupo Yndio, agrupación musical originaria de Hermosillo, popular por su estilo de versiones al español de baladas en inglés de los años setenta, es el primer paciente de Covid-19 en Sonora, después de que la Secretaría de Salud confirmara su caso el lunes 16 de marzo de este año.

El músico, originario de la Ciudad de México y residente de Hermosillo, viajó a EU como Arkansas, Chicago y Los Ángeles, el cual llegó el 11 de marzo a esta ciudad. El 13 de marzo, el paciente llegó a una farmacia, donde le comentaron que tenía neumonía; al día siguiente se comunicó al 911, después se procedió a tomarle la muestra que dio positivo al coronavirus.