Les da miedo, pero caen en la tentación de "los diablitos"

HERMOSILLO, Sonora.- "Aquí no ha pasado nada, ninguna descarga, ni nada, pero sí da miedo que pase algo, pero no podemos hacer otra cosa, no podemos rentar en algún lugar, y aquí estamos", expresó un residente de la invasión Tres Reinas, donde se cuelgan de los "diablitos".



Una "telaraña" de cables se observan entre postes improvisados con troncos de madera en dicho sector, tanto residentes como conductores de vehículos toman precauciones, ante el temor de un cortocircuito.



El vecino, quien pidió omitir su nombre, señaló que no cuentan con el servicio de energía eléctrica y eso los obliga a las conexiones irregulares, sobre todo en esta época de calor.



Los mismos habitantes de esta colonia son los encargados de conectar un cable a sus viviendas, pero hay una persona encargada de realizar las conexiones directas al poste.



"Nosotros conectamos el cable a la casa, pero hay un señor que se sube al poste y los instala, él lo ha hecho en muchas casas", agregó.



NO HAY OPCIONES: RESIDENTES



Guillermina Romero, vecina de la zona, está consciente de que colgarse de los " diablitos" sí es riesgoso y sí existe el temor de que ocurra algún accidente, pero en las condiciones en las que se encuentra esta invasión, no hay otra opción.



Un hombre, el cual vestía chaleco de precaución, guantes y una escalera, se colocaba en uno de los postes, mientras observaba los cables que colgaban entre casa y casa, pero al notar la presencia del medio de comunicación mostró su molestia.