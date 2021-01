Lectores de EL IMPARCIAL llevan apoyo, pero sobre todo cariño a doña Lupita

HERMOSILLO.- Guadalupe González Piñuelas, de 98 años, manda bendiciones para cada persona que acudió a donarle artículos y comida a su casa, ubicada por la calle San Basilio #35, en la colonia Lomas del Norte.

Las personas de buen corazón acudieron a la casa de abuelita luego de ver la publicacion en este medio y le llevaron pañales, fruta, verdura, un calentón y cobijas.

MUY FELIZ POR EL CARIÑO

Bendigo la vida de esas lindas personas que me trajeron cosas y también la de sus familias , que mi Santo Padre les multiplique”, expresó doña Lupita.

Además de lo material hay algo que valoró mucho: Que platicaron con ella, lo que la hizo sentir muy feliz. “Vinieron hombres y mujeres, me regalaron cosas y me daban ánimos, es bonito que la tengan presente a uno, no tengo más que agradecer”, manifestó González Piñuelas.

Las muestras de cariño pusieron a Doña Lupita tan contenta, que añadió que preparará un caldo de pollo con las verduras que le llevaron y gracias al calentón que le llevaron ya no pasará frío.