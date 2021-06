Le roban en su casa cuando cuidaba a su hijo en el hospital

HERMOSILLO.- Reyna Guadalupe Miranda Munguía trabajaba en un supermercado hasta hace un mes, cuando su hijo mayor Carlos Fernando empezó a convulsionar y tuvo que pasar varios días en el Hospital Infantil, lo que fue aprovechada por los amantes de lo ajeno para llevarse lo poco que tenían en su hogar.

Las altas temperaturas que se han incrementado en los últimos días han ocasionado que Reyna Guadalupe y sus dos hijos, Carlos Fernando y Juan Manuel, no puedan dormir por el intenso calor.

A mi niño le dan ataques de epilepsia y hay que estar comprando medicamentos, lo que tenía ahorrado me lo gasté en eso, y nos dejaron sin ningún mueble, sin abanicos”, expresó la madre de familia.

La madre de familia vive desde hace tres años por la calle Pino Nuevo Norte número 48 en la colonia Los Pinos, ella sola está a cargo económicamente de sus hijos, y sale adelante vendiendo dulces, frituras y helados en diferentes lugares y en el Centro de la ciudad, pero debido al gasto que tuvo con su hijo no tiene para comprar mercancía.

“Pasamos mucho calor, a mí me dan lástima los niños porque están batidos en sudor”, expresó Miranda Munguía, “aunque abrimos la ventana hace mucho calor, con eso quisiera que me ayudaran, con un abanico y una despensa, porque ahora sí me quedé sin nada, no tengo para comprar y poder vender cosas”.