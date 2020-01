Le rinde frutos práctica a Victoria

HERMOSILLO, Sonora.- El premio que tanto esperaba es lo que consiguió la golfista sonorense Victoria Morfín, amarrando su pase al Torneo Nacional Interzonas, luego de competir en el Torneo Regional Infantil y Juvenil de Golf.

La pequeña jugadora terminó en el segundo lugar de la categoría 8-9 de la rama femenil con su tarjeta final de 116 golpes, 61 el primer día y 55 en la jornada de ayer del certamen.

Morfín Hernández es una de los seis jugadores sonorenses que lograron su boleto a la fase nacional que se llevará a cabo del 4 al 7 de abril en Cancún, Quintana Roo.

"Me fue muy bien, me siento feliz, porque nunca he ido a Cancún y practiqué mucho antes del torneo", expresó con una sonrisa en su rostro.

La jugadora que entrena en Tucson, Arizona, se sintió más cómoda ayer en el campo de juego, al no tener en su contra el factor del viento, y que la llevó a mejorar su tarjeta en comparación al primer día de

actividades.

"Sí, porque yo estaba en una dirección y yo estaba tirando en otra, y cuando estaba en otra dirección trataba de tirarla para la otra parte".